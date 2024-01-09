Вторник, 9 Января 2024 16:17

АрмИнфо. С 2024 года в Армении медицинско-социальная экспертиза инвалидов будет заменена оценкой их функциональных возможностей. Комиссия Национального Собрания РА по труду и социальным вопросам на заседании 9 января выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе <О медицинской помощи и обслуживании населения> и в пакете из 34 законодательных актов.

По словам заместителя министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян, в 2021 году были приняты два важных закона - <Об оценке функциональности лица> и <О правах лиц с ограниченными возможностями>, благодаря чему в 2022 и 2023 годах были внесены изменения в 15 законах, касающихся применения системы функциональности лица. Они были необходимы для запуска на первом уровне новых систем.

Степанян подчеркнула, что для оценки работоспособности в связи с истечением срока повторного обследования или ухудшением состояния здоровья гражданам следует обращаться в учреждение первичной медицинско-санитарной помощи (поликлинику или больницу).

При этом, гражданину не понадобится представление какого-либо документа, поскольку создана специальная система, благодаря которой автоматически выдается направление на проведение соответствующего медицинского обследования. Далее человек может обратиться в территориальный центр единого социального обслуживания (таких центров

49) для оформления заявления с помощью специальных сотрудников. Граждане также могут заполнить вышеуказанную заявку в режиме онлайн, после чего в течение определенного периода получат соответствующее уведомление.