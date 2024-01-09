Вторник, 9 Января 2024 16:09

АрмИнфо. Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 9 января принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луиса Боно. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Источник отмечает, что во встрече присутствовала посол США в Армении Кристина Куинн. Стороны обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Состоялся обмен мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений. Была также сделана ссылка на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что Рубен Рубинян является спецпредставителем Армении на переговорах по урегулированию армяно-турецких отношений.