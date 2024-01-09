Вторник, 9 Января 2024 15:07

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян провел встречу с директором дипломатического кабинета министра иностранных дел страны Александросом Папайоанну.

"Всегда приятно встретиться с послом Александросом Папайоанну. Мы обсудили вопросы расширения армяно-греческой двусторонней повестки, сотрудничество в рамках ЕС. Коснулись предстоящих взаимных визитов, говорили о региональных событиях", - написал Мкртчян на своей странице в Фейсбук.