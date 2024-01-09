Вторник, 9 Января 2024 14:57

АрмИнфо. Демонтаж теннисных кортов в центре Еревана - это, прежде всего, следствие позорного государственного управления. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян, комментируя решение мэрии Еревана снести теннисные корты в центре города.

"Сотрудник муниципалитета неизвестного происхождения сообщает, что они с компанией неизвестного происхождения договорились о сносе теннисных кортов и готовятся передать это на утверждение правительству.

В случае нормальной власти у города был бы генеральный план, затем был бы объявлен тендер на реконструкцию этой части, затем профессиональная комиссия, общественность высказали бы свое мнение... И еще много важных процессов.

Но судьба Армении и Еревана зависят от личных интересов "вешалки"", - резюмировал Аракелян.

Отметим, что накануне стало известно и планах столичной мэрии снести теннисный корт в парке перед здание ЕГУ. Как заявил мэр Еревана Тигран Авинян, будет реконструирована 4-я секция кольцевого парка. По его словам, эта территория представляет собой смешанную застройку, и проект предполагает восстановление парка.

Данное заявление столичной мэрии вызвало негодование общественности. Горожане возмущены, что мэрия, закрывающая глаза на многочисленные незаконно построенные кафе и рестораны на территории парка, с такой легкостью решила уничтожить единственный спортивный корт в центре столицы, функционирующий не одно десятилетие на этой территории.