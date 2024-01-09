Вторник, 9 Января 2024 14:52

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего-контрактника на передовой.

Так, согласно армянскому оборонному ведомству, 9 января около 06:20 на боевой позиции N-ской воинской части Минобороны РА было обнаружено тело военнослужащего - контрактника Карена Араиковича Карапетяна с огнестрельным ранением.

"С целью полного выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование. Министерство обороны РА выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего", - говорится в сообщении оборонного ведомства.