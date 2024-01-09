Вторник, 9 Января 2024 14:48

АрмИнфо. <Высшая цель внешней политики Армении - обеспечить и гарантировать суверенитет, независимость, территориальную целостность Армении>, - сказал премьер-министр Никол Пашинян, заслушав доклад о деятельности министерства иностранных дел РА за 2023 год.

Как сообщает пресс-служба премьера, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и его заместители представили главе кабмина работы, проводимые по направлениям их координации, планы и приоритеты на текущий и следующий год.

Были подробно описаны меры, достижения и шаги, предпринятые для преодоления проблем в 2023 году. В частности, были рассмотрены действия МИД во время блокады Лачинского коридора, этнических чисток Азербайджана в отношении народа Нагорного Карабаха, сентябрьской военной агрессии, а также вопросы взаимодействия с международными партнерами в этом направлении.

Были упомянуты усилия и процессы, направленные на обеспечение стабильности и мира на Южном Кавказе.

Премьер-министру РА были представлены шаги, предпринятые для укрепления сотрудничества со странами-партнерами на двустороннем уровне. В этом контексте были упомянуты визиты и контакты, придавшие новый заряд и содержание разработке повестки дня, двусторонних и многосторонних платформ с соответствующими странами. Зафиксировано, что в течение года в Республику Армения было совершено 34 визита высокопоставленных лиц, из РА - 68 визитов высокопоставленных должностных лиц, из них 40 - министра иностранных дел.

Пашиняну были представлены работы и результаты в области международного мира и безопасности, сотрудничества в целях развития, защиты прав человека, расширения многостороннего культурного сотрудничества, а также продвижения кандидатур РА в различных структурах.

Среди других инициатив были также представлены работы, осуществляемые в направлении популяризации разработанного правительством РА проекта "Перекресток мира", в том числе посредством около 2500 публикаций в международной прессе.

Также были представлены запланированные на 2024 год международные мероприятия и финансовые затраты, запланированные в этом направлении. Были рассмотрены вопросы, связанные с открытием новых дипломатических и консульских учреждений РА как в РА, так и за рубежом.

Подчеркнув важность укрепления возможностей дипломатической службы, были также представлены программы оснащения внешнеполитического ведомства дипломатическими кадрами, а также программы обучения иностранных дипломатов в Дипломатической школе РА. Было упомянуто о продолжающихся реформах в системе МИД, возможных шагах по повышению привлекательности дипломатической службы.

После презентации доклада состоялся обмен идеями. Были намечены дальнейшие планы и задачи МИД по нескольким направлениям.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность постоянного развития дипломатической службы в соответствии с современными мировыми тенденциями. Пашинян также подчеркнул необходимость максимального использования экономической составляющей внешней политики и дал поручения ответственным лицам.