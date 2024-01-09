Вторник, 9 Января 2024 14:31

АрмИнфо. Главный советник Госдепартамента США по переговорам по Кавказу Луис Боно регулярно ведет переговоры со сторонами в поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Об этом АПА заявила пресс-секретарь посольства США в Азербайджане Ванесса Зенжи.

Представитель посольства напомнила, что Боно часто посещает регион, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу, пути достижения устойчивого и справедливого мира.

"Господин Боно регулярно проводит переговоры с ключевыми заинтересованными сторонами в Армении и Азербайджане в поддержку мирного процесса. Мы готовы помочь любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - подчеркнула пресс-секретарь.

Отметим, что 8 января Луис Боно провел переговоры в Ереване.