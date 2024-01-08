АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;
11:00-17:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца;
в Арагацотнской области:
11:00-17:00 частично села Сасуник, Ошакан, Воскеат, Воскеваз; село Агарак;
в Араратской области:
10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Комитаса в городе Арарат;
10:30-14:30 частично село Востан;
в Вайоц Дзорской области:
10:30-12:30 частично улицы Андраника, Микояна, Севака в городе Ехегнадзор;
в Котайкской области:
11:00-15։00 2-ой микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;
11:00-16:00 село Маяковский и прилегающие территории;
в Ширакской области:
11:00-17:00 села Айкадзор, Баграван, Нор Артик, Харьков, Ахурянское водохранилище и пограничные заставы Джрапи в Анийском регионе;
в Лорийской области:
10:00-15:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Орбадзи, Куртан, Пушкино и Амракиц;
11:00-14:00 поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Ваагни.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
11:00-17:00 частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 11/3, 25-27, 51 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида;
в Армавирской области:
10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;
11:00-17:00 частично город Армавир;
в Арагацотнской области:
11:00-14:00 села Шамирам, Аруч Дпреванк;
в Араратской области:
10:00-13:00 частично город Веди; частично улицы Шаумяна, Абовяна в городе Арарат;
10:30-12:30 частично село Востан;
11:00-15:00 села Бюраван и Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;
12:30-14:30 частично село Востан;
в Вайоц Дзорской области:
10:30-12:30 частично село Агнджадзор;
в Котайкской области:
11:00-16։00 села Гегашен, Зовк и прилегающие территории;
12։00-12:30 село Кахси; мельница, бензозаправочная станция, Ч/П “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство “Кахси”, дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;
в Гегаркуникской области:
13.00-16.00 село Норатус полностью; жильцы-абоненты территории “Карак”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Норатус; ООО «Анд-Мариам”, асфальтобетонная компания “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция компании “Юком’ в Норатусе;
в Тавушской области:
10:00-12:00 улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан; село Техут;
в Ширакской области:
11:00-17:00 жилые дома 1, 3 на улице Чаренца, 28, 30 на улице М. Хоренаци, жилые дома 3, 4, 5 на улице М. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.