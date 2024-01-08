Понедельник, 8 Января 2024 17:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Сасуник, Ошакан, Воскеат, Воскеваз; село Агарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Комитаса в городе Арарат;

10:30-14:30 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Андраника, Микояна, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-15։00 2-ой микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11:00-16:00 село Маяковский и прилегающие территории;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Айкадзор, Баграван, Нор Артик, Харьков, Ахурянское водохранилище и пограничные заставы Джрапи в Анийском регионе;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Орбадзи, Куртан, Пушкино и Амракиц;

11:00-14:00 поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 11/3, 25-27, 51 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 6-40 на улице Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовян, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице Сасунци Давида;

в Армавирской области:

10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-17:00 частично город Армавир;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 села Шамирам, Аруч Дпреванк;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично город Веди; частично улицы Шаумяна, Абовяна в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Востан;

11:00-15:00 села Бюраван и Ншаван; частично села Аревшат, Мхчян, Мргавет;

12:30-14:30 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Агнджадзор;



в Котайкской области:

11:00-16։00 села Гегашен, Зовк и прилегающие территории;

12։00-12:30 село Кахси; мельница, бензозаправочная станция, Ч/П “Гаяне Овакимян”, станция автотехобслуживания, хлебный завод, насосная станция Джрмуга, ООО “Баграф”, консервный завод, семеноводство “Кахси”, дом Культуры, газозаправочная станция и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

13.00-16.00 село Норатус полностью; жильцы-абоненты территории “Карак”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Норатус; ООО «Анд-Мариам”, асфальтобетонная компания “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз” и станция компании “Юком’ в Норатусе;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в общине Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 жилые дома 1, 3 на улице Чаренца, 28, 30 на улице М. Хоренаци, жилые дома 3, 4, 5 на улице М. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.