Понедельник, 8 Января 2024 17:32

АрмИнфо. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Республики Армения Мнацаканом Сафаряном.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в РА, в ходе беседы собеседники обсудили текущее состояние и актуальные вопросы двусторонних отношений, обменялись мнениями и "сверили часы" по графику предстоящих взаимных визитов. Стороны с удовлетворением отметили продолжающийся рост двустороннего товарооборота.