Понедельник, 8 Января 2024 17:08

АрмИнфо.Папа Римский Франциск вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома.

"Я также обеспокоен напряженной ситуацией на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, и призываю стороны подписать мирный договор. Необходимо срочно найти решение трагической гуманитарной ситуации жителей этого региона, содействовать возвращению перемещенных лиц в свои дома в законных и безопасных условиях, а также уважать присутствующие там места отправления культа различных религиозных конфессий. Эти шаги могут способствовать формированию атмосферы доверия между двумя странами ввиду столь желанного мира ", - отметил Понтифик, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле.

Как пишет Vatican news, Его Святейшество уже во второй раз обращается с подобным призывом, требуя возвращения арцахских армян на родину, в законности и безопасности. Первый подобный призыв он озвучил 25 декабря прошлого года во время рождественского послания "Urpi Et Orpi".