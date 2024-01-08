Понедельник, 8 Января 2024 15:51

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США. Об этом пишет Turan, отмечая, что накануне Алиев принял верительные грамоты трех послов - Перу, Люксембурга и Японии.

"В отличие от Японии, Перу и Люксембург назвать важными странами для Азербайджана трудно. Если же вспомнить, как МИД Азербайджана и депутаты парламента ругали Люксембург за проармянскую политику, то милое общение Алиева с послом этой страны, объяснить сложно.

В тоже время, Алиев демонстративно игнорирует прибывшего в Азербайджан нового посла США Марка Либби, который уже месяц находится в Баку.

Судя по всему, официальный Баку не может простить демарш Госдепа, заявившего об отказе сотрудничества с Баку до подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и вступлением в силе 907-й поправки Закона о поддержке Свободы, запрещающей оказания государственной помощи Азербайджану", - пишет источник.

При этом агентство затруднилось ответить, чего хочет добиться от Вашингтона подобным отношением официальный Баку. "Однако зная характер и настроения руководства страны, не трудно догадаться, что действия Госдепа восприняты, как личное оскорбление. Сколько надо времени, чтобы эти настроения изменились, угадать трудно. Однако в истории уже был случай, когда Баку быстро сменил жесткий негатив в отношении Запада на примирение и даже попросил о помощи. Это было в августе 2008 года, когда Россия бомбила нефтепровод Баку-Джейхан.

В это же время курды в Турции подорвали этот нефтепровод. Вот тогда Баку "вдруг осознал", что может потерять все без поддержки "ненавистного" Запада. Но видимо сейчас в Баку решили, что в случае чего, Люксембург окажет ему большую поддержку", - отметило агентство, напомнив, что всех прежних послов США руководство Азербайджана принимало сразу после их прибытия в Баку.