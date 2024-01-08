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АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США. Об этом пишет Turan, отмечая, что накануне Алиев принял верительные грамоты трех послов - Перу, Люксембурга и Японии.
"В отличие от Японии, Перу и Люксембург назвать важными странами для Азербайджана трудно. Если же вспомнить, как МИД Азербайджана и депутаты парламента ругали Люксембург за проармянскую политику, то милое общение Алиева с послом этой страны, объяснить сложно.
В тоже время, Алиев демонстративно игнорирует прибывшего в Азербайджан нового посла США Марка Либби, который уже месяц находится в Баку.
Судя по всему, официальный Баку не может простить демарш Госдепа, заявившего об отказе сотрудничества с Баку до подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и вступлением в силе 907-й поправки Закона о поддержке Свободы, запрещающей оказания государственной помощи Азербайджану", - пишет источник.
При этом агентство затруднилось ответить, чего хочет добиться от Вашингтона подобным отношением официальный Баку. "Однако зная характер и настроения руководства страны, не трудно догадаться, что действия Госдепа восприняты, как личное оскорбление. Сколько надо времени, чтобы эти настроения изменились, угадать трудно. Однако в истории уже был случай, когда Баку быстро сменил жесткий негатив в отношении Запада на примирение и даже попросил о помощи. Это было в августе 2008 года, когда Россия бомбила нефтепровод Баку-Джейхан.
В это же время курды в Турции подорвали этот нефтепровод. Вот тогда Баку "вдруг осознал", что может потерять все без поддержки "ненавистного" Запада. Но видимо сейчас в Баку решили, что в случае чего, Люксембург окажет ему большую поддержку", - отметило агентство, напомнив, что всех прежних послов США руководство Азербайджана принимало сразу после их прибытия в Баку.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Скончался известный армянский журналист, главред газеты "Иравунк" Ованес Галаджян
|Папа Римский вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома
|Вице-председатель АНК присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя РПА
|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
|В ряде европейских стран пройдут акции с требованием защитить права народа Арцаха
|Министр: в текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана
|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
|Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе - оппозиционный депутат
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-замглавы Генштаба ВС РА
|Омбудсмен Армении приняла экс-зампреда ЕСПЧ
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Армения и Иран подтвердили приверженность укреплению отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионе
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|В Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыки
|Глава Следкома: В рамках 44-дневной Арцахской войны уголовные дела возбуждены в отношении 99 офицеров
|Аргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека
|Под председательством Никола Пашиняна состоялось первое заседание правящей партии "Гражданский договор"
|Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Новогодние выходные надо восстановить - экономист
|Резолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООН
|В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"
|Министр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕС
|Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>
|Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в Кермане
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|На границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РА
|На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РА
|Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годом
|В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Депутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы
|Российский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца
|Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИ
|Создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол Ирана
|Глава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭС
|Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посол
|Президент Ирана едет в Турцию
|На территории Армении есть закрытые дороги - Спасательная служба МВД
|Арман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственности
|Глава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением
|Командующий Европейским командованием США совершил визит в Армению
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