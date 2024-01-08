Понедельник, 8 Января 2024 14:14

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником госсекретаря по делам Кавказа Луисом Боно.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, коснулись недавних переговоров и реализации достигнутых в их ходе договоренностей.

Григорян еще раз подтвердил приверженность армянской стороны установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе.