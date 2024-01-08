Понедельник, 8 Января 2024 14:07

АрмИнфо. То, что происходит сегодня с заместителем председателя Республиканской партии Арменом Ашотяном, трудно назвать судебным процессом. Об этом 8 января журналистам заявил глава оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян, комментируя начавшееся сегодня судебное заседание, на котором обсуждается вопрос об изменении меры пресечения в отношении Ашотяна.

Как отметил Мамиджанян, фарс в отношении зампреда РПА является реализацией патологических страхов премьер-министра РА Никола Пашиняна, который осуществляет месть в отношении одного из своих самых опасных оппонентов. Это, как подчеркнул Мамиджанян, видят не только международные структуры, но и граждане Армении. Депутат подчеркнул, что 8 января группа адвокатов обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Ашотяна с ареста на другую форму. "Как и ранее, в ходатайстве представлен широкий круг гарантов, в том числе, и бывший президент Колумбии Андрес Пастрано Аранго, который является председателям центристского союза Колумбии, а также Европейская народная партия, которая считает зампреда РПА политическим заключенным. Гарантию представил и бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Церетели. От Армении гарантии предоставили бывший спикер и премьер-министр РА Хосров Арутюнян, экс-глава МИД Раффи Ованнисян, депутаты НС Агван Варданян, Гегам Манукян, Астрам Крпеян, Тигран Абрамян и другие", - отметил Мамиджанян.

Он воздержался от ответа на вопрос об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда, заметив лишь, что с учетом ужаса, который наводит на Пашиняна фигура Армена Ашотяна, решения принимаются далеко за пределами здания суда, в том числе под влиянием тех или иных спиртных напитков.

Мамиджанян заметил, что у Пашиняна проявляется ненависть ко всему тому, что связано с национальным менталитетом, в том числе и в отношении Армянской Апостольской Церкви, являющейся важнейшей частью армянского общества. Сразу после прихода к власти премьер-министр РА объявил войну национальным партиям, а теперь и ААЦ, предстоятелю которой было отказано в новогоднем обращении к нации. <Он хочет ликвидировать армянство, армянскую государственность, но на этом пути перед ним стоят несколько препятствий, одними из которых выступают патриоты страны, партии и ААЦ>, - отметил парламентарий.

Напомним, что заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян находится под арестом с 15 июня. Ему инкриминируются совершение злоупотреблений в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.