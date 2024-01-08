Понедельник, 8 Января 2024 12:42

АрмИнфо. В ряде европейских стран пройдут акции с требованием обеспечить освобождение армянских пленных, удерживаемых в Баку, защитить права народа Арцаха, а также Сюник и ввести санкции в отношении Азербайджана.

Акции пройдут в 14 странах Европы 27 и 28 января. В частности, протесты пройдут: в Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Франции, Германии, Нидерландах, Румынии, Испании, Швейцарии, на Кипре, и других стран Европы. Инициатор мероприятия - движение "Европа для Арцаха"