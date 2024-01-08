Понедельник, 8 Января 2024 12:37

АрмИнфо. В текущем году будет представлен эскиз правительственного квартала за пределами Еревана. Об этом 8 января на пресс- конференции заявил министр юстиции Армении Григор Минасян.

По его словам, изначально планировалось, что за черту города будут выведены Минюст, генеральная прокуратура и ряд других правоохранительных структур, однако впоследствии было принято решение вывести за пределы столицы основные правительственные здания. "Все государственные ведомства будут удалены из центра Еревана и разместятся неподалеку от города. Тем самым, центр города будет разгружен, а здания, расположенные на его территории, будут переданы бизнесу - проданы или сданы в аренду", - заявил Минасян. Он добавил, что при принятии решения учитывался международный опыт.