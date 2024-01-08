Понедельник, 8 Января 2024 12:11

АрмИнфо. Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание. Об этом 8 января на пресс-конференции заявил министр юстиции РА Григор Минасян, комментируя вопрос об отставках должностных лиц после посещений премьер-министром РА Николом Пашиняном строящихся или построенных школ и больниц и выявленных нарушениях.

Как отметил Минасян, по его данным, уголовных дел, связанных с этими нарушениями, пока нет, но очевидно, что правоохранительные органы, и в данном случае, Антикоррупционный комитет изучают проблему, чтобы понять, имеются ли между актами о сдаче-приеме сданных в эксплуатацию объектов несоответствия с техническими заданиями. <Если будут выявлены несоответствия, очевидно, что будут возбуждены уголовные производства>, - отметил министр, добавив, что последовавшие отставки являются нормальным процессом, которые являются следствием выявленных недочетов. <Идет прозрачный для общества процесс, который является сигналом для руководителей всех тех ведомств, которые ответственны за реализацию той или иной государственной программы>, - сказал Минасян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности председателя Комитета по градостроительству Армена Гуларяна и губернатора Лорийской области Арама Хачатряна. 3 января премьер-министр находился с рабочей поездкой в Лорийской области, где посетил несколько недавно построенных школ. Там он сделал выговор Гуларяну и Хачатряну, а также министру образования, науки, культуры и спорта Жанне Андреасян за упущения во время строительства.