Понедельник, 8 Января 2024 12:07

АрмИнфо. В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока, и имеет возможность привлечь к этой работе международных прокуроров и представителей правоохранительных органов. Об этом 8 января на пресс-конференции заявил министр юстиции РА Григор Минасян, комментируя вопрос о необходимости применения Римского статута при расследовании международных преступлений.

По словам министра, после ратификации Национальным Собранием РА Римского статута имеются еще многочисленные правовые нормативные акты, которые необходимо принять или внести изменения в имеющиеся законы. В этом контексте был изучен опыт различных государств, в частности, законодательство Грузии и передовой опыт четырех государств. Первый шаг, который необходимо предпринять в данном направлении, касается необходимости разработки нового закона. "Наши следственные органы, изучая международный опыт, имеют возможность вовлечь в этот процесс международных прокуроров и правоохранителей, которые изучая в Армении эти дела, становятся частью всех производств, связанных с военными преступлениями", - сказал Минасян.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства. Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.