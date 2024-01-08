Понедельник, 8 Января 2024 11:54

АрмИнфо.Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов находится с рабочим визитом в ОАЭ. По прибытии в четверг, 4 января, в Абу-Даби в аэропорту эмиратской столицы высокого гостя встретили министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль Мазруи и другие официальные лица, сообщили в выпуске новостей туркменского Гостелерадио.

Далее глава Халк Маслахаты встретился с представителем Управления делами президента ОАЭ в Туркменистане Мохамедом Саидом Мохамедом Аль-Арики, обсудив с ним потенциал туркмено-эмиратского сотрудничества, основными направлениями которого названы торгово-экономическая сфера, банковско-финансовый сектор и энергетика, как традиционная, так и «зеленая». Еще одним важным на сегодняшний день треком взаимодействия, по мнению сторон, являются транспорт и логистика.

Затем во дворце Аль Шати состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом аль-Нахайяном.

Обменявшись новогодними поздравлениями, председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент ОАЭ обсудили отношения между двумя странами в различных направлениях развития, инвестиций и экономики, включая возобновляемые источники энергии, продовольственную безопасность, развитие инфраструктуры и другие жизненно важные области.

В аспекте реализации двусторонней повестки подчеркнута роль совместного туркмено-эмиратского комитета по сотрудничеству, в обширном спектре которого помимо вопросов экономического партнерства, также важное место занимают темы гуманитарного диалога, в том числе в области науки и образования, культуры и искусства, спорта и туризма. В сообщении новостной службы отмечается, что были рассмотрены продвижение предыдущих соглашений и достигнуты новые договоренности.

Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян высоко оценил значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление отношений между двумя странами. Национальный лидер туркменского народа пригласил президента ОАЭ посетить Туркменистан с визитом.

Глава Халк Маслахаты также провел рабочее совещание с участием членов правительственной делегации, сопровождающей его в поездке в ОАЭ. В числе ключевых вопросов было расширение транспортных связей, в том числе воздушного сообщения. В этой связи отмечено, что к существующей линии регулярных полетов Ашхабад-Дубай добавляется маршрут Ашхабад-Абу-Даби.



