Понедельник, 8 Января 2024 11:33

АрмИнфо. Армения продолжает работу по возвращению из азербайджанского плена всех армянских военнопленных. Об этом 8 января журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

Он отметил, что, в основном, решением этой проблемы занимается внешнеполитическое ведомство страны, которое предпринимает усилия по решению вопроса дипломатическими средствами. В решение проблемы вовлечены как послы Армении в различных странах мира, так и представители Международного комитета Красного Креста. Используются и различные международные площадки. Представители МККК осуществляют визиты к находящимся в тюрьмах Азербайджана армянским военнопленным, о чем информируется общественность Армении, им оказывается периодическое содействие в установлении связей с родными и близкими.

Параллельно ведется работа по линии представительства РА по международно-правовым вопросам, особенно, когда речь идет о представлении судебных исков в международные правовые организации в целях защиты прав соотечественников. "Ведущая работа действительно объемная, и ее реализация уже в ближайшее время даст возможность оценить, чего удалось добиться", - отметил Минасян, добавив, что власти страны при определении количества содержащихся в Азербайджане военнопленных руководствуются данными Следственного комитета РА. <В отношении некоторых наших соотечественников у азербайджанской стороны иные подходы, у армянской стороны - иные, но в любом случае мы руководствуемся данными СК РА>, - подчеркнул министр.

Он добавил, что проведенная работа уже дает свои результаты. "В декабре произошло важное событие: свыше 30 соотечественников вернулись из азербайджанского плена, а Армения в свою очередь, освободила двух азербайджанцев", - сказал министр.

Напомним, что 13 декабря прошлого года власти Азербайджана освободили 32 армянских военнопленных в обмен на двух азербайджанцев. Это стало возможным благодаря совместному заявлению аппаратов премьер-министра РА и администрации президента АР. "Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих", - говорилось в совместном заявлении.