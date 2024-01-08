Понедельник, 8 Января 2024 11:08

АрмИнфо. С января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции Армении. Об этом 8 января на пресс-конференции сообщил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, сам проект Концепции в конце декабря прошлого года был представлен в правительство Армении. Он стал результатом совместной работы Комиссии и Совета по конституционным изменениям. Часть инициатив принадлежит Совету, а другая - Комиссии. "Уже с января текущего года мы начинаем обсуждения по самой Концепции, и после ее окончательного утверждения начнется процесс общественной информированности о том, что из себя представляет разработанный документ", - сказал министр.

Он заметил, что при разработке Концепции Основного закона страны избрана сложная модель, в которой активное участие проявили представители политических элит, партий и общественных организаций. "Все вопросы обсуждались открыто и прозрачно путем открытого голосования. Нет ни одного вопроса, который прошел бы c преимуществом в один или 2 голоса. А это означает, что Концепция станет результатом консенсуса с общественным сектором, что очень важно, имея в виду предыдущий опыт", - сказал министр.