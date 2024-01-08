Понедельник, 8 Января 2024 10:30

АрмИнфо. Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу. Об этом 8 января на пресс- конференции сообщил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, имеется окончательная модель нового УИУ, с представлениями о том, каким оно будет. Ранее, как отметил Минасян, был проведен конкурс, выявлена компания, которая разработает проект нового здания исправительного учреждения. В настоящее время идет процесс геологических и геодезических исследований на предмет оценки выбранной земли. "В течение двух-трех месяцев будет получено окончательное заключение, после чего начнется этап проведения конкурса по разработке проектно-сметной документации нового уголовно-исправительного учреждения", - отметил министр.

Напомним, что ранее Минасян сообщал, что тендер на строительство нового УИУ будет объявлен в ноябре 2024 года. Сдать новый объект в эксплуатацию планируется в течение трех лет.