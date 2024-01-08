Понедельник, 8 Января 2024 10:27

АрмИнфо. Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе, а сейчас лишь касается последствий этих действий, считает депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Парламентарий обратил внимание, что несколько дней назад в США был опубликован доклад, в котором Азербайджан был включен в список наблюдения за свободой вероисповедания за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания после установления контроля над Арцахом.

"Тот факт, что Азербайджан совершил военные преступления в различных направлениях и эпизодах после 2020 года, уже всем известен. Однако, гораздо проблематичнее то, что они были проигнорированы или прощены международными игроками на разных этапах и по разным причинам, а сейчас лишь рассматриваются их последствия", - отметил депутат.

При этом он назвал примечательным тот факт, что пропагандистские каналы Азербайджана подняли большой шум по этому поводу, конкретно обвинив США и госсекретаря за формулировки, содержащиеся в докладе.

"Азербайджан пытается создать впечатление, что президент Алиев является единственной причиной недавних успехов, несмотря на то, что с самого начала было очевидно, что без активного участия Турции и молчания геополитических акторов серьезного прогресса не будет.

Существование правительства Армении уже является гарантией роста влияния Азербайджана и укрепления его интересов, а остальные факторы уже вытекают из этого", - добавил Абрамян.

Отметим, что 5 января стало известно, что США включили Азербайджан в специальный список стран, которые допускают серьезные нарушения религиозной свободы. Это потенциально открывает путь для санкций со стороны правительства США,

Обнародую ежегодный список нарушителей, госсекретарь Энтони Блинкен сохранил все 12 стран, которые уже были в черном списке прошлого года: Бирму, Китай, Кубу, КНДР, Эритрею, Иран, Никарагуа, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан.

"Кроме того, я назвал Алжир, Азербайджан, Центральноафриканскую Республику, Коморские Острова и Вьетнам странами, допускающими серьезные нарушения свободы вероисповедания",- сказал он в своем заявлении. "Правительства должны положить конец нападениям на общины

религиозных меньшинств и их святилища, длительное тюремное заключение за мирное выражение мнений, транснациональные репрессии и призывы к насилию в отношении религиозных общин", - заявил Блинкен.

Американский орган по свободе вероисповедания USCIRF в своем заявлении приветствовал включение Азербайджана в список наблюдения. В прошлом месяце USCIRF опубликовала новый отчет, в котором говорится, что правительство Азербайджана не заинтересовано в реформировании законов и политики, нарушающих международные обязательства Азербайджана в области прав человека.

В докладе также выражается обеспокоенность по поводу культовых сооружений в Нагорном Карабахе, репрессии против религиозных активистов-шиитов и нежелание правительства ввести отказ от военной службы по убеждениям.