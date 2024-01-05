в Ереване:

11:00-15:00 подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина и школа N77;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 села Арени и Хачик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Ереване:

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 59/6-61 на пр. Комитаса, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Сасуник, Ошакан, Воскеат, Воскеваз; село Агарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Комитаса в городе Арарат;

10:30-14:30 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Андраника, Микояна, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-15 ։ 00 2-ой микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11:00-16:00 село Маяковский и прилегающие территории;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Айкадзор, Баграван, Нор Артик, Харьков, Ахурянское водохранилище и пограничные заставы Джрапи в Анийском регионе;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Орбадзи, Куртан, Пушкино и Амракиц;

11:00-14:00 поселок “Энергетик” в городе Ванадзор; села Базум, Азнвадзор, Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.