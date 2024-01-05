Пятница, 5 Января 2024 17:29

АрмИнфо. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего командира 2-го армейского корпуса Министерства обороны А.Б. Последний обвиняется в омывании денег в особо крупных размерах.

Согласно сообщению прокуратуры, А.Б в период с 1999 года по 2017 года занимал различные должности в Министерстве обороны, в том числе был заместителем главы Генштаба ВС Армении , командиром 5-го армейского корпуса и др.

Уголовное дело возбуждено согласно 1 пункту 3 части 190-й статьи Уголовного кодекса по факту отмывания денег (251 млн. драмов) и сокрытия, подлежащего декларированию имущества и доходов в особо крупных размерах.