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АрмИнфо. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего командира 2-го армейского корпуса Министерства обороны А.Б. Последний обвиняется в омывании денег в особо крупных размерах.
Согласно сообщению прокуратуры, А.Б в период с 1999 года по 2017 года занимал различные должности в Министерстве обороны, в том числе был заместителем главы Генштаба ВС Армении , командиром 5-го армейского корпуса и др.
Уголовное дело возбуждено согласно 1 пункту 3 части 190-й статьи Уголовного кодекса по факту отмывания денег (251 млн. драмов) и сокрытия, подлежащего декларированию имущества и доходов в особо крупных размерах.
|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-замглавы Генштаба ВС РА
|Омбудсмен Армении приняла экс-зампреда ЕСПЧ
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
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|Аргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека
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|Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Новогодние выходные надо восстановить - экономист
|Резолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООН
|В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"
|Министр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕС
|Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>
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|На границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РА
|На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РА
|Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годом
|В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Депутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы
|Российский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца
|Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИ
|Создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол Ирана
|Глава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭС
|Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посол
|Президент Ирана едет в Турцию
|На территории Армении есть закрытые дороги - Спасательная служба МВД
|Арман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственности
|Глава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением
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|Центры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графику
|Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 года
|Кузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрах
|Левон Азизян: Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсов
|Посол: Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств перед Арменией
|Вопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ - министр
|Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!
|Посол России: Внешняя политика Армении серьезно корректируется
|Посол Армении в США приняла участие в приеме, организованном госсекретарем США
|В 2023 году, по сравнению с 2018-м, финансирование физической культуры и спорта Армении выросло на 479% - Пашинян
|На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизится
|Роберт Кеннеди-младший пообещал в случае своего избрания президентом США решить проблемы Армении и Арцаха
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|Миссия наблюдателей ЕС провела патрулирование в приграничном селе Хачик
|Группа лиц в черных масках напала на поместье "Коровий сад" в армянском квартале Иерусалима - есть пострадавшие среди представителей общины
|Судья Конституционного суда РА подал в отставку - спикер
|Pour toi Armenie: Музыка Азнавура привела известного ливанского певца Гассана Яммина в Армению
|Серж Саргсян о роспуске Арцаха главой государства: Таких прецедентов не было и не может быть
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