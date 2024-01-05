Пятница, 5 Января 2024 15:55

АрмИнфо. США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости. Об этом передает AFP News Agency, ссылаясь на заявление секретаря Госдепартамента США Этони Блинкена.

Как пишет издание, включение Азербайджана в список особого надзора подразумевает возможное включение в черный список, который уже влечет за собой потенциальные санкции в случае отсутствия улучшений.

Госдеп США, включив Азербайджан в список нарушителей свободы вероисповедания, последовал рекомендации Комиссии США по международной религиозной свободе, выразившей обеспокоенность за судьбу христианских объектов в Нагорном Карабахе после перехода этого региона под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. В результате чего более 100 тыс. этнических армян вынуждены были бежать в Армению. Эксперты комиссии также выразили обеспокоенность действующими в Азербайджане предписаниями, которые требуют регистрации любых религиозных групп и одобрения их литературы официальными органами.