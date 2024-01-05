Пятница, 5 Января 2024 14:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования своему японскому коллеге Фумио Кишида в связи с разрушительным землетрясением и цунами в префектуре Ишикава и прилегающих районах, которые унесли жизни дестяков людей и стали причиной больших разрушений.

"В этот сложный час Армения и армянский народ рядом с дружественным японским народом. Уверен, что благодаря принятым правительством Японии решительным мерам тяжелые последствия стихийного бедствия будут быстро преодолены", - говорится в телеграмме соболезнования премьера.

Пашинян выразил сочувствие и поддержку семьям жертв катастрофы и пожелал скорейшего выздоровлния и выдержки всем пострадавшим.

Отметим, что эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Изначально магнитуду подземных толчков оценили в 7,4, позже оценку скорректировали до 6,1.

2 января 2024 года стало известно, что число жертв мощных землетрясений в Японии достигло 48, пострадали более 50 человек, почти 60 тыс. эвакуированы. С 1 января в стране произошло более 200 подземных толчков.