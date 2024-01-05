Пятница, 5 Января 2024 13:38

АрмИнфо. В Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта.

Согласно источнику, фестиваль стартует концертом Государственного камерного хора Hover, приуроченном Рождеству. В частности, концерт состоится 6 января, в 17:00, в Церкви Святого Григория (Аручаванк) в Арагацотне.

На территории, прилоегающей к церкви будут открыты павильоны, в которых жители региона представят традиционные блюда Арагацотнской области, вина и чай.

Организатором фестиваля выступает Национальный центр камерной музыки при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.