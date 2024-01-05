Пятница, 5 Января 2024 13:20

АрмИнфо. Расследование дел в рамках 44-дневной Арцахской войны велось сразу по нескольким направлениям. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

В частности, он отметил, что речь идет о 10-й, 18-й стрелковых дивизиях, 1-м армейском корпусе, обороне Шуши, событиях, последовавших за операцией 7-8 октября, проблемах, связанных с призывом и др.

Вместе с тем, Карамян сообщил, что в рамках расследования проведена колоссальная работа, допрошены десятки тысяч человек, были случаи, когда расследование проводилось даже на уровне отдельно взятой роты.

В этой связи он заметил, что следствие по всем направлениям, за исключением одного завершено. На вопрос о каком вопросе идет речь, глава СК отметил, что разглашать данную информацию на данный момент нецелесообразно.

При этом он сообщил, что Следственный комитет направил в суд уголовные дела по 422 лицам, из коих 99 - офицеры. Большая часть этих дел, по словам Кярамяна, находятся на стадии судебного следствия.

На вопрос ясны ли сегодня причины проигрыша в войне, он отметил, что само понятие, как "причины проигрыша", является неоднозначным . "Есть обстоятельства, содействующие проигрышу, есть лица, деятельность которых или бездействие привели к проигрышу", - отметил он.

Однако, как орган предварительного следствия, Следственный комитет на сегодняшний день, по словам Кярамяна, уже имеет ответы на многие вопросы, интересующие общественность.