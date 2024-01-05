Пятница, 5 Января 2024 11:53

АрмИнфо. В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека, из коих 25 - гражданские лица , в том числе несовершенолетние. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил глава Следственного комитета РА Аргишти Кярамян.

Он рассказал, что вследствие военных действий ранение получили 244 человека , из коих 76 - гражданские лица (в том числе 10 несовершенолетних), 20 человек считаются без вести пропавшими , из коих 5 - гражданские лица.

Кроме этого, зарегистрированы случаи пыток со стороны азербайджанских военных над телами порядка 20 погибших.

В ходе насильственного перемещения из Арцаха в Армению, по словам главы Следкома, также были зарегистрированы летальные исходы, как во время дороги, так и по приезду в Армению, что связано с большим психологическим давлением которе было оказано со стороны азербайджаснких ВС. В общей сложности, было зарегистрировано порядка 70 смертей. Он заметил, что все эти случаи исследуются в рамках возбужденного уголовного следствия по факту этнических чисток в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана.

Говоря о военнопленных, Кярамян сообщил, что Азербайджан подтвердил лишь наличие 23 военнопленных, из коих 17 - в результате сентябрьской агрессии 2023 года. Он сообщил также, что Следком имеет сведения о насильственном исчезновении 32 человек вследствие 44-дневной Арцахской войн, которые Азербацйджан опровергает.

Напомним, что в ходе состоявшейся в конце прошедшего года пресс-конференции специалист по международному праву Сирануш Саакян заявила, что на данный момент в Азербайджане официально удерживается 55 армян. "Безусловно, у них у всех разные статусы: военнопленные, гражданские лица, удерживаемые в плену и лица, удерживаемые по политическим мотивам. В частности, 6 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках; 41 военнопленный и 8 бывших политических или военных деятелей, которые считаются политзаключенными", - пояснила правозащитник, добавив, что это лишь официальные данные. По ее словам, кроме этого, азербайджанской стороной взято в плен свыше 80 гражданских и военных лиц, для выяснения судеб которых не делается ничего. Саакян констатировала, что первая группа, официально подтвержденных находится в более защищенном положении, в отличие от второй группы. "С 2021 года не зафиксировано случаев, когда Азербайджан официально подтвердил бы факт удерживания лиц, захваченных в плен в ходе 44-дневной войны",- пояснила она.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 110 тыс. граждан Арцаха.

Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44- дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев. А 30 лет назад, в о время начала нагорно-карабахского конфликта, после Сумгаитского погрома и убийств, только Баку покинуло порядка 250 тыс армян, около 100 тыс бежали из Кировабада (Гянджа). Общая цифра насильно выдворенных из Азербайджана армян оценивается в 400 и более тыс армян.