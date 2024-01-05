АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
10:30-12:30 частично село Востан.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
11:00-15:00 подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;
11:00-17:00 жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина и школа N77;
10:30-12:30 частично село Востан;
11:00-15:00 села Арени и Хачик.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
10:30-12:30 частично село Востан.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.
ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
11:00-15:00 подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;
11:00-17:00 жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина и школа N77;
10:30-12:30 частично село Востан;
11:00-15:00 села Арени и Хачик.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.
Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.