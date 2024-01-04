Четверг, 4 Января 2024 16:13

АрмИнфо. Когда у руля государства оказываются полуграмотные люди и дилетанты, их решения становятся катастрофой для граждан. К таким решениям следует отнести и сокращение недели новогодних праздников, ограничив их двумя днями вместо пяти. Об этом на своей странице в Facebook написал известный армянский экономист Атом Маркарян.

<Мы много писали, говорили и обосновывали это тем, что подобное решение не имеет экономического обоснования, лишено какой-либо логики и оснований. Однако люди в парламенте нажали кнопки, и отошли в сторону. Но оправдались ли ожидания? Реальная картина совершенно противоположная. Когда законы принимаются вопреки социально разумным ожиданиям людей, они становятся мертвыми листами бумаги. Люди всегда находят способ обойти такой закон. Рассматриваемый закон является одним из таких>, - отметил экономист.

Указав на свои контраргументы, Маркарян напомнил, что сторонники <сократить> январские выходные и ограничить их двумя днями, утверждали, что в этом случае в ВВП будут генерироваться три дополнительных дня, и, следовательно, увеличатся доходы и налоги.

Казалось бы, логичное утверждение, но реальность иная. <ВВП в основном генерирует частный сектор (разумеется, также домохозяйства, государство). Однако в наши дни многие компании частного сектора остановились. большинство работодателей дают своим сотрудникам возможность отдохнуть, потому что это основа повышения производительности завтра. Традиции и ритмы трудовой жизни нельзя игнорировать. С другой стороны, нельзя заставить частный сектор работать по закону. Что касается госсектора, то "ежу понятно", что госслужащие продолжат наслаждаться январскими праздниками в своих кабинетах, и эти два-три дня не повысят производительности их труда. Более того, госслужащие в эти несколько дней (даже дольше) берут регулярный или оплачиваемый отпуск и полноценно отдыхают. Реальность такова, и не видеть всего этого - значит вести себя как знаменитая птица, прячущая голову в песок. Выход один: пересмотреть абсурдное решение>, - отмечает экономист.