Четверг, 4 Января 2024 13:14

АрмИнфо. 19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН на 48-м пленарном заседании 78-й сессии приняла инициированные Туркменистаном две резолюциии – «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития» и «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Соавторами резолюции по транспорту выступили 47 государств, по энергетической связуемости – 38 стран.

Документ по сотрудничеству в транспортной сфере провозглашает 2026-2035 годы Десятилетием устойчивого транспорта. Авторы резолюции предлагают Генеральному секретарю ООН продолжить практику международного диалога в этой области и рассмотреть вопрос о созыве Третьей глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Согласно документу, основные мероприятия в рамках Всемирного дня устойчивого транспорта в ноябре 2024 года состоятся в Туркменистане.

Документ по энергетической связуемости предусматривает консолидацию усилий международного сообщества в преодолении энергетического кризиса, с которым столкнулась мировая экономика и призывает обеспечить надежность и стабильность трансграничных поставок энергетических ресурсов.

По линии данного документа предлагается провести в 2026 году в Туркменистане Седьмой форум «Устойчивая энергетика для всех», направленный на всестороннее достижение Цели устойчивого развития по обеспечению доступа к надежной, устойчивой и современной энергетике для всех. Резолюция предлагает также к сентябрю 2024 года выпустить очередной доклад Генерального секретаря ООН по вопросам развития с фокусом на вопросах энергетики.

Эти резолюции опубликованы на сайте ООН на шести официальных языках – английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Нажмите нижеследующую ссылку, чтобы открыть опубликованные резолюции:

-TRANSPORT

-ENERGY