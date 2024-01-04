Четверг, 4 Января 2024 11:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян высоко оценил деятельность Испании, завершившей председательство в Совете Евросоюза, и приветствовал председательство Бельгии в 2024 году.

В своем микроблоге в X (бывший Twitter) Мирзоян, в частности, написал: <Поздравляем Хосе Мануэля Альбареса (глава МИД Испании - ред.) и Испанию, завершившей свое председательство в Совете ЕС, за деятельность, осуществляемую в эти трудные времена>.

Глава МИД РА отметил примечательным тот факт, что председательство Испании в Совете ЕС продвигало общую повестку дня с целью дальнейшего укрепления партнерства ЕС с Арменией, основанного на общем видении.

"Тепло приветствуя председательство Бельгии в Совете Европейского Союза, желаю успехов моему коллеге Хадже Лахбибу. Армения рассчитывает совместно с бельгийским председательством в Совете ЕС в 2024 году работать над дальнейшим углублением и укреплением нашего партнерства с ЕС для эффективной реализации чаяний наших граждан", - написал глава внешнеполитического ведомства РА.