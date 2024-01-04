Четверг, 4 Января 2024 11:41

АрмИнфо. Представители Защитники прав человека Армении совершили внеплановый визит в уголовно- исправительное учреждение <Армавир>. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена РА.

В ходе визита, как отмечает источник, были проведены частные беседы с лицами, лишенными свободы. Изучено состояние обеспечения их прав, необходимые документы и условия содержания.

Зарегистрированные проблемы обсуждались с администрацией УИУ и медицинским персоналом учреждения.

Итоги визита будут обобщены, а по их результатам будут направлены соответствующие письма в компетентные органы по поводу зафиксированных проблем.