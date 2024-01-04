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 Четверг, 4 Января 2024 10:57
Александр Аванесов

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в Кермане

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в Кермане

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси в связи с трагическим инцидентом в Кермане.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности говорится:"Со скорбью узнал о произошедшей  в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди.  Позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Напомним, что 3 января в результате двух взрывов на городском кладбище в Кермане во время церемонии по случаю годовщины убийства Касема Сулеймани погибли  не менее 211 человек. Иранское правительство объявило взрывы террористической атакой. В связи с терактом президент ИРИ Сейед Эбрахим Раиси отменил свой визит в Турцию

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