Четверг, 4 Января 2024 10:56

АрмИнфо. Днем 4 января в некоторых регионах Армении прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, осадки будут наблюдаться и в ночь с 5 на 6 января. Днем 6 января, а также 7 и 8 января ожидается погода без осадков Ветер юго- западный с порывами до 2-5 м/с, 4 и 8 января ожидается усиление порывов ветра до 14-17 м/с. В ночь с 4 на 5 января температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

В Ереване вечером 4 января и в ночь с 5 на 6 января ожидаются осадки и туман. Во второй половине дня 6 января, а также 7 и 8 января прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха в столице 4 января днем составит +8-+10, вечером - +3-+5, в ночь с 4 на 5 января - 0-+2.