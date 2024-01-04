Четверг, 4 Января 2024 10:55

АрмИнфо. На границе Армении и Грузии произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы Министерства внутренних дел РА.

Как отмечает источник, землетрясение магнитудой 3,3 произошло 4 января в 03:40 по местному времени в 8 км к северо-востоку от армянского города Ташир. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в селах Сарчапет, Норашен, Дзорамут, Мецаван, Саратовка и в городе Ташир Лорийской области.