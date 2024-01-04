Четверг, 4 Января 2024 10:54

АрмИнфо. Спасательная служба Министерства внутренних дел РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые автомобильные дороги.

Согласно источнику, до 15 февраля будет закрыт для проезда автобусов и грузовых автомобилей 38-40-й км участок автодороги Ванадзор-Алаверды трассы М-6. Трасса закрыта по причине проведения ремонтных работ. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Кроме того, подчеркивается в сообщении, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области.

В Ашоцком и Амасийском районах идет снег. По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.