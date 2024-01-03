Среда, 3 Января 2024 17:31

АрмИнфо. Фонд развития и поддержки русско- армянских гуманитарных инициатив "Наследие и Прогресс" 4 и 5 января в городах Масис и Арташат проводит новогодние мероприятия для 1600 арцахских детей в возрасте от 3-10 лет ставших беженцами в результате вражеских действий в сентябре 2023 года. Напомним, что тогда все население Арцаха, в том числе и свыше 30 тысяч детей вынуждены были покинуть свои дома под угрозой физической расправы.

Как сообщает пресс-служба инициативы, для детей будут подготовлены подарки, сладкие наборы и интерактивная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а так же, любимых героев из мультиков.

4 января г. Масис в 12:00 (для детей от 3-6 лет). В 16: 00 (для детей 6-10 лет), место- вторая школа имени Вагарама Бабаяна.

Акция проводится уже 3-ий год подряд, первое мероприятие прошло в Степанакерете, где в качестве Деда Мороза детям раздал подарки депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Фонд "Наследие и Прогресс" создан в 2020 году при поддержке Совета Федерации РФ. Миссия Фонда - всестороннее развитие и поддержка русско-армянских культурных и гуманитарных инициатив.