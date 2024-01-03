Среда, 3 Января 2024 17:24

АрмИнфо. В иранском городе Керман совершен крупный теракт.

Как сообщают иранские источники, взрыв прогремел на дороге к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Уже сообщается о гибели свыше 50 человек и сотнях раненных.

Предварительно, два взрывных устройства были заложены на пути следования траурной процессии.

Иранский военный стратег, идеолог внешней политики Ирана генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США ровно 4 года назад, 3 января 2020 г. Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль - главные противники Тегерана в регионе. Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Он был движущей силой политики Ирана, направленной на создание регионального союза шиитских государств.