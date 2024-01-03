Arminfo.info



 Среда, 3 Января 2024 17:24
Марианна Мкртчян

В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших

В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших

АрмИнфо. В иранском городе Керман совершен крупный теракт.

Как сообщают иранские источники, взрыв прогремел на дороге к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Уже сообщается о гибели свыше 50 человек и сотнях раненных.

Предварительно, два взрывных устройства были заложены на пути следования траурной процессии.

Иранский военный стратег, идеолог внешней политики Ирана генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США ровно 4 года назад, 3 января 2020 г. Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль - главные противники Тегерана в регионе.  Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене. Он был движущей силой политики Ирана, направленной на создание регионального союза шиитских государств.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусовТемпература воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
На границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РАНа границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РА
На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РАНа территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РА
Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годомФонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годом
В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибшихВ иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Депутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересыДепутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы
Российский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-ГазарянцаРоссийский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца
Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИАрмения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИ
Создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол ИранаСоздание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол Ирана
Глава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭСГлава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭС
Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посолАрмения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посол
Президент Ирана едет в ТурциюПрезидент Ирана едет в Турцию
На территории Армении есть  закрытые дороги - Спасательная служба МВДНа территории Армении есть  закрытые дороги - Спасательная служба МВД
Арман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственностиАрман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственности
Глава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясениемГлава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением
Командующий Европейским командованием США совершил визит в АрмениюКомандующий Европейским командованием США совершил визит в Армению
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
Центры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графикуЦентры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графику
Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 годаТелекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 года
Кузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрахКузен экс-министра обороны Грузии задержан в Армении по делу о колл-центрах
Левон Азизян: Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсовЛевон Азизян: Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсов
Посол: Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств перед АрмениейПосол: Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств перед Арменией
Вопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ - министрВопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ - министр
Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!
Посол России: Внешняя политика Армении серьезно корректируетсяПосол России: Внешняя политика Армении серьезно корректируется
Посол Армении в США приняла участие в приеме, организованном госсекретарем СШАПосол Армении в США приняла участие в приеме, организованном госсекретарем США
В 2023 году, по сравнению с 2018-м, финансирование физической культуры и спорта Армении выросло на 479% - ПашинянВ 2023 году, по сравнению с 2018-м, финансирование физической культуры и спорта Армении выросло на 479% - Пашинян
На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизитсяНа новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизится
Роберт Кеннеди-младший пообещал в случае своего избрания президентом США решить проблемы Армении и АрцахаРоберт Кеннеди-младший пообещал в случае своего избрания президентом США решить проблемы Армении и Арцаха
Возвращение народа к достойной жизни тоже подпадает под идею реванша - оппозиционерВозвращение народа к достойной жизни тоже подпадает под идею реванша - оппозиционер
Католикосат Великого Дома Киликийского выражает поддержку Армянскому патриархату Иерусалима в вопросе поместья Католикосат Великого Дома Киликийского выражает поддержку Армянскому патриархату Иерусалима в вопросе поместья "Коровий сад"
Российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года - глава МИД АзербайджанаРоссийские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года - глава МИД Азербайджана
Миссия наблюдателей ЕС провела патрулирование в приграничном селе Хачик
Группа лиц в черных масках напала на поместье Группа лиц в черных масках напала на поместье "Коровий сад" в армянском квартале Иерусалима - есть пострадавшие среди представителей общины
Судья Конституционного суда РА подал в отставку - спикерСудья Конституционного суда РА подал в отставку - спикер
Pour toi Armenie: Музыка Азнавура привела известного ливанского певца Гассана Яммина в АрмениюPour toi Armenie: Музыка Азнавура привела известного ливанского певца Гассана Яммина в Армению
Серж Саргсян о роспуске Арцаха главой государства: Таких прецедентов не было и не может бытьСерж Саргсян о роспуске Арцаха главой государства: Таких прецедентов не было и не может быть
Армянское Общество Красного Креста направит свыше 4 млрд драм на помощь арцахским беженцамАрмянское Общество Красного Креста направит свыше 4 млрд драм на помощь арцахским беженцам
Байрамов: В 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношенийБайрамов: В 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношений
Двое бывших директоров и главбух МЦ <Ереван> обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размереДвое бывших директоров и главбух МЦ <Ереван> обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размере
Новогоднее чудо в Ширакской области – Деды Морозы из Америи в гостях у арцахских детейНовогоднее чудо в Ширакской области – Деды Морозы из Америи в гостях у арцахских детей
Подарочные карты на приобретение бытовых товаров для арцахских семей от агентства Подарочные карты на приобретение бытовых товаров для арцахских семей от агентства "Мы - наши горы"
Азербайджан ждет ответа Армении на ее комментарии по последним проектам предложений мирного соглашения  - АмирбековАзербайджан ждет ответа Армении на ее комментарии по последним проектам предложений мирного соглашения  - Амирбеков
Мэр Еревана провел встречу с посолом России в АрменииМэр Еревана провел встречу с посолом России в Армении
Больницы Армении получат финансирование в рамках госзаказа соответственно предоставленным услугамБольницы Армении получат финансирование в рамках госзаказа соответственно предоставленным услугам
Отмена ОАЭ виз для граждан Армении будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества - вице-спикер НС Отмена ОАЭ виз для граждан Армении будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества - вице-спикер НС 
Idram, IDBank и «Айорди» - воимя детей АрцахаIdram, IDBank и «Айорди» - воимя детей Арцаха
<Гражданин не является штрафным материалом>, подтвердил премьер и предложил скидки при уплате штрафа за нарушение ПДД<Гражданин не является штрафным материалом>, подтвердил премьер и предложил скидки при уплате штрафа за нарушение ПДД
"Геополитические шпагаты" премьер-министра Армении ни к чему хорошему не приведут - экс- депутат 
Армении объявит международный тендер для создания новой системы биометрических паспортовАрмении объявит международный тендер для создания новой системы биометрических паспортов
"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон гратаФранция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
Константин Затулин обратился к армянским друзьям: Не только Вам в Армении, но и мне в России сложно смириться с потерей АрцахаКонстантин Затулин обратился к армянским друзьям: Не только Вам в Армении, но и мне в России сложно смириться с потерей Арцаха
Глава МИД Ирана подытожил визит в Ереван: мир, стабильность, умиротворение и развитие на Кавказе возможно при содействии коренных странГлава МИД Ирана подытожил визит в Ереван: мир, стабильность, умиротворение и развитие на Кавказе возможно при содействии коренных стран
Лавров: Ереван меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой на туманные посулы ЗападаЛавров: Ереван меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой на туманные посулы Запада
Лавров: В России считают вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й РВБ в Армении и обеспокоены сближением Еревана с НАТОЛавров: В России считают вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й РВБ в Армении и обеспокоены сближением Еревана с НАТО
Секретарь Совбеза Армении и глава МИД Ирана обсудили дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничествСекретарь Совбеза Армении и глава МИД Ирана обсудили дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничеств
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Читать больше



Эксперты
Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсомПолиттехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнераПолитолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог 
Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям АрцахаБеженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
Читать больше
Комментируемые
Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 годаКазахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ  - Токаев о событиях января 2022 года
Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфиреАрмянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в  Гюмри - депутат
Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломатТекущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат
Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионеЕреван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионе
Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времениАлен Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 годаВыборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостьюПремьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The BankerАрдшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-квоПолитолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконноЭкс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитямиПрофессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуемЭксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату