Среда, 3 Января 2024 15:53

АрмИнфо. Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца. Об этом в своем ТГ написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Не так давно его столетие отмечали у него дома вместе с супругой Еленой Тадевосовной и дочерьми. Политик союзного масштаба, дипломат и наставник нас, тогда ещё молодых и задорных, он учил профессионализму и доброму отношению к людям. Светлая ему память и Царство небесное!", - написал Карасин.

Ранее стало известно, что 31 декабря на 101-м году жизни скончался первый вице- президент САР, известный советский политический деятель, Чрезвыйчайный и полномочный посол СССР и РФ Георгий Арташесович Тер-Газарянц.

По данным СМИ, смерть известного партийного деятеля наступила 31 декабря, за несколько часов до Нового года. Тело Георгия Арташесовича обнаружила в его квартире на улице Малая Полянка в столичном районе Якиманка его 61-летняя дочь. Признаков насильственной смерти на теле не было. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Георгий Арташесович Тер-Газарянц участвовал в ВОВ, затем был первым секретарём ЦК ЛКСМ Армении, а в 1973 году отправился в Африку: был чрезвычайным и полномочным послом СССР в Сенегале, Гамбии и Зимбабве - до 1987 года.