Среда, 3 Января 2024 15:34

АрмИнфо. Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер-Аббас. Об этом в интервью ОТА заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани, касаясь перспектив присоединения Армении к международным транспортным маршрутам, проходящим через ИРИ.

"Нет никаких препятствий для этого, и все условия обеспечены. Что касается соглашения "Персидский залив - Черное море", то некоторые страны его подписали, а некоторые еще нет. Соглашение должны подписать все стороны, и после этого мы сможем приступить к его практической реализации. Но, ключевым здесь является то, что в контексте "Персидский залив - Черное море" Армения находится в центре маршрута "Север-Юг"", - подчеркнул посол, добавив, что Иран готов всячески содействовать Армении в укреплении сообщения через МТК "Север-Юг".

Вместе с тем дипломат сообщил, что рассматривается возможность отправки в будущем армянской делегации в порт Чабахар для достижения взаимного согласия по имеющимся вопросам участия РА в проекте развития порта.

На уточнение есть ли данные о возможных сроках подписания соглашения по проекту "Персидский залив - Черное море", дипломат отметил, что сложно сказать что-либо, поскольку Азербайджан и Грузия еще не подписали соглашение. При этом Собхани уверен, что не нужно ждать когда документ будет подписан всеми государствами, и необходимо приступить к практическим шагам, тогда может быть вопрос сдвинется с "мертвой точки". Он также затруднился назвать причины, по которым вышеуказанные страны еще не подписали документ.

Касаясь решения Армении и Ирана обнулить дорожные сборы, дипломат выразил убеждение, что это решение играет огромную роль с точки зрения побуждения водителей использовать территорию Армении для достижения Грузии и Черного моря.

"Для них очень важно, по какой цене они смогут перевезти свой груз на Черное море. Некоторые иранские водители против использования относительно длинного маршрута через Азербайджан для достижения Грузии и Черного моря, поскольку здесь более доступные дорожные сборы и цены на топливо.

Маршрут через Армению короче, и если мы сможем снизить пошлины и сборы и прийти к взаимопониманию по этим вопросам, с которыми сталкиваются водители, то грузопоток по этому маршруту резко увеличится, доходы Армении увеличатся, и она станет региональным транспортным узлом. В нормальных условиях наши грузовики, следуя по армянскому маршруту, добираются до Черного моря на два дня раньше, чем по азербайджанскому маршруту. Поэтому, если мы сможем снизить эти тарифы, это окажет очень существенное влияние на увеличение объёма грузовых перевозок между двумя странами, что отвечает интересам обеих стран", - заявил Собхани.

Напомним, что Иран намерен соединить свои порты, расположенные в Оманском заливе (порт Чабахар) и Персидским заливом (порты Бендер- Аббас, Имам Хомейни и Хоррамшахр) на юге страны, с портами, расположенными на Черном и Каспийском морях посредством иранской сети железных дорог. Соединение залива с Черным морем соединит четыре ключевых морских бассейнов, а именно, Оманский залив, Каспийской море (Иран- Азербайджан), Черное море (Грузия, Болгария) и Средиземное море (Греция). На Южном Кавказе Армения является единственной страной, которая является членом ЕАЭС и, следовательно, служит прямым мостом между Ираном и блоком, что четко подчеркивает важность международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Черное море для Ирана.

Еще в марте 2021 года посол Индии в Иране заявил, что страна собирается включить Армению в создаваемый через иранский порт Чабахар транспортный коридор "Север- Юг". В августе того же года в посольстве Индии в Армении и.о. главы МИД Армен Григорян заявил, что Ереван внимательно следит за активной вовлеченностью Индии в проект международного транспортного коридора "Север-Юг" и заинтересованностью Индии в развитии порта Чабахар, и готов участвовать в работах по реализации этой программы.

В мае 2023 года решением премьера в РА была создана межведомственная рабочая группа, которая должна рассмотретьт вопросы запуска международного мультимодального высокоскоростного маршрута и осуществления операторской деятельности в иранском порту Чабахар. В июне того же года глава Минэкономики Ваан Керобян сообщил, что Армения может стать оператором в иранском порту Чабахар.