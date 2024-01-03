Среда, 3 Января 2024 15:01

АрмИнфо. В Тегеране считают, что все вопросы региона должны решаться путем диалога, территориальная целостность всех стран должна быть сохранена, а права жителей данных государств должны уважаться в рамках национального суверенитета каждой страны. Об этом заявил в интервью ОТА посол Ирана в Армении Мехди Собхани, отвечая на вопрос, какова позиция Тегерана относительно насильственного перемещения свыше 100 000 армян из Арцаха.

"Мы такого же мнения придерживаемся относительно населения Нагорного Карабаха. Считаем, что военные действия не могут решить коренные региональные проблемы. Для их решения необходимо выявить корни конфликта, и это можно сделать посредством диалога и мирного общения", - добавил иранский дипломат, выразив убеждение, что наилучший механизм решения существующих проблем - это диалог.

По мнению Собхани, для достижения общего понимания по всем вопросам Армения и Азербайджан должны разговаривать друг с другом. "Это пакет, в рамках которого они должны суметь достичь взаимопонимания, которое обеспечит установление стабильного мира. Гарантией этого может стать участие стран региона, ярким примером чего является проведение встречи в формате "3+3" в Тегеране. Когда страны региона поддержат соглашения, достигнутые между Арменией и Азербайджаном, то это может стать самой большой гарантией достижения постоянного и стабильного мира в регионе", - считает посол.

Дипломат, касаясь гуманитарной помощи, оказанной беженцам из Арцаха, отметил, что это наименьшее, что могла сделать соседняя страна. По его словам, и в этом нет религиозного, этнического или иного контекста. "В Капане я встретился с армянами- переселенцами, чтобы понять, почему и при каких условиях они покинули свои дома? Их послы мне заключался в том, что они хотят, чтобы в Нагорном Карабахе были созданы необходимые условия для возвращения в свои дома. Я спросил их, почему они покинули свои дома, они ответили, что им пришлось это сделать, поскольку не чувствовали себя в физической безопасности", - сказала Собхани.

Посол также подчеркнул, что позиция ИРИ по региональным событиям не претерпела изменений. "Мы против любых геополитических изменений в регионе. Изменение границ - "красная линия" для нас, о чем было заявлено на высшем уровне в Иране и никто не может отойти от этой позиции", - сказал дипломат.

На просьбу выразить отношение к экстерриториальному коридору в регионе, на котором настаивают Азербайджан и Турция, Собхани напомнил, что Тегеран высказывался по этому поводу неоднократно. "Экстерриториальный коридор через территорию одной из стран регионе не имеет смысла. Маршруты связи в каждой стране - это ее суверенное дело. Полагаю, что создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом, суверенитетом и территориальной целостностью государств", - отметил он.

При этом посол задался вопросом, действительно ли те государства, которые говорят об экстерриториальном коридоре через Армению, готовы позволить проложить аналогичный маршруты через территорию своей страны? "Полагаю, что ответ будет отрицательным. Поэтому, они не должны желать другим того, чего не желают для себя", - добавил Собхани.

Касаясь проекта армянского правительства "Перекресток мира", он отметил, что иранская сторона по официальным каналам получила этот проект и сейчас изучает его техническую составляющую. При этом он констатировал, что этот проект - проект мирного сосуществования в регионе, развития коммуникаций и упрощения торговли между странами региона, и является важным как в политическом, так и в торгово-экономическом аспекте.

Говоря о деятельности открывшегося в прошлом году генконсульства Ирана в Капане, посол отметил, что учреждение сыграло важную роль с точки зрения упрощения движения, содействия водителям в решении возникающих вопросов, увеличения товарооборота между двумя странами, активизации контактов между людьми, развития культурных связей.

Дипломат обратил внимание, что Сюникская область имеет стратегическое значение для Армении, и добавил, что открытие консульского учреждения в этом регионе РА было жизненно важной необходимостью. "Можно сказать, что это дипломатическое учреждение продолжило путь к развитию отношению в этом регионе", - добавил он. Собхани также выразил надежду, что в скором времени удастся открыть армянское консульское учреждение в Тебризе.