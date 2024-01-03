Среда, 3 Января 2024 12:29

АрмИнфо. Президент Ирана Эбрахим Раиси по приглашению своего турецкого коллеги и с целью совершения официального визита 4 января во главе высокопоставленной политической и экономической делегации отправится в Анкару.

Как сообщает ИРНА, Раиси в ходе визита визита после официального приема со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, проведет с ним частную встречу, а затем состоится восьмое заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции под председательством двух президентов.

После этого президенты на пресс-конференции изложат результаты своих переговоров.

Также в ходе этого визита два президента примут участие в совместном заседании торговцев и экономических деятелей Ирана и Турции, а аятолла Раиси также встретится с иранцами, проживающими в этой стране.

Седьмое заседание Высшего совета сотрудничества Ирана и Турции состоялось в июле прошлого года в ходе официального визита президента Турции в Тегеран, на котором стороны договорились о развитии отношений и повышении связей в экономических, инфраструктурных, безопасностных, политических, культурных и спортивных областях.