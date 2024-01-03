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АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые дороги. Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Согласно ведомству, в связи с дорожно-ремонтными работами до 15 февраля будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей 38-40-й км участка автодороги Ванадзор-Алаверди (М-6). Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.
"Закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции "Амберд" к замку Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области", - добавили в Спасательной службе.
По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МВД России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузового транспорта. В ведомстве также рекомендовали водителям ездить исключительно на зимних шинах.
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