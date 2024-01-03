Среда, 3 Января 2024 12:07

АрмИнфо. На территории Армении есть закрытые дороги. Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Согласно ведомству, в связи с дорожно-ремонтными работами до 15 февраля будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей 38-40-й км участка автодороги Ванадзор-Алаверди (М-6). Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

"Закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции "Амберд" к замку Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области", - добавили в Спасательной службе.

По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МВД России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузового транспорта. В ведомстве также рекомендовали водителям ездить исключительно на зимних шинах.