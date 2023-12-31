Воскресенье, 31 Декабря 2023 22:54

АрмИнфо. Впервые в истории независимой Армении по ОТА не будет транслироваться новогоднее обращение к нации Католикоса Всех армян Гарегина II. Об это стало известно из заявления Первопрестольного Эчмиадзина.

В заявлении, в частности, говорится: «К сожалению, в эту новогоднюю ночь нам придется столкнуться с неприятным инцидентом.

На протяжении всей истории независимости, со времен Святейшего Вазгена I, обращение Святейшего Патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны в новогоднюю ночь.

В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение Святейшего Патриарха не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято. Вместо этого в вечернем выпуске «Вестей» было предложено озвучить обращение Патриарха всех армян, что не было должным образом замечено Первопрестольным и отклонено.

Все остальные обвинения и приписывания являются выдумками, и о причинах такого решения следует обращаться в Общественное телевидение».