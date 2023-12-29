Пятница, 29 Декабря 2023 15:19

АрмИнфо. Центры обслуживания и продаж Team Telecom Armenia в предпраздничные и праздничные дни будут работать по специальному графику. В частности, центры, работавшие до пятницы, в этот период будут открыты по субботам и воскресеньям. При этом главные филиалы на улице Амиряна и Северном проспекте будут открыты до полуночи 30 декабря и до 20:00 31 декабря.

С графиком работы других филиалов в Ереване и областях можно познакомиться по следующей ссылке: https://www.telecomarmenia.am/hy/news/2023/12/28/new-year-2023-2024- schedule/943/?utm_source=facebook_ads&utm_campaign=working_hours&utm_id=working_hours В этом году компания предлагает широкий ассортимент новогодних подарков по специальным ценам, которые можно выбрать как в Центрах продаж и обслуживания, так и в онлайн режиме по ссылке: https://www.telecomarmenia.am/eshop/hy .

<Команда Team Telecom Armenia поздравляет всех с Новым годом и Рождеством и желает, чтобы год был полон смелых идей, командных достижений и семейного тепла>, - говорится в сообщении компании.