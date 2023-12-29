Пятница, 29 Декабря 2023 14:35

АрмИнфо. Кузен экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили Михаил Бенимини задержан в Армении по делу о колл-центрах - глобальной мошеннической сети в сфере инвестиций. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

По данным телеканала, Бенимини, который одновременно является гражданином Израиля и Грузии, задержали по запросу немецкой прокуратуры. Следствие подозревает, что он возглавлял отделение сети в Албании.

"Рустави 2" не называет свои источники. От официальных ведомств Грузии или Германии комментариев по задержанию Бенимини до сих пор не поступало.

В Израиле Бенимини проходит по делу о сокрытии доходов в размере 11,5 млн долларов. Как утверждается, вместе с деловыми партнерами эти деньги он получил через фирму "Защитный щит" за консультации, оказанные военной сфере Грузии в 2007-2009 годах.

Имя бизнесмена фигурировало в журналистском расследовании Би-би-си о деятельности международной теневой сети с офисами в Тбилиси и других городах. Жертвами мошенников стали жители европейский стран, в том числе пенсионеры, которые согласились приобрести акции и сделать инвестиции в криптовалюту. Общий ущерб от деятельности группы оценивается в один миллиард долларов.

Давид Кезерашвили в расследовании назывался центральной фигурой сети, хотя каких- либо конкретных доказательств этого приведено не было. Авторы говорили о возможных связях экс-министра обороны Грузии с компаниями и бизнесменами, которые были прямыми участниками схемы. В частности, отмечалось, что "Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях".

Сам Кезерашвили отрицает обвинения журналистов. Он пообещал использовать "все законные рычаги", чтобы доказать свою невиновность, а позже подал в суд на британскую вещательную корпорацию.

Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах. Вскоре после российско-грузинской войны в августе 2008 года он покинул занимаемую должность и занялся частной предпринимательской деятельностью. СМИ связывали его имя, в частности, с нефтяным и транспортным бизнесом. После прихода к власти в 2012 году партии "Грузинская мечта" против бывшего главы Минобороны возбудили несколько уголовных дел, обвинив в коррупции. Франция и Великобритания отказали Грузии в его экстрадиции.