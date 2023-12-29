Пятница, 29 Декабря 2023 13:58

АрмИнфо. Не иранские, а российские пограничники стоят на государственной границы Армении, и Россия не может игнорировать этот фактор. Об этом в эфире ОТА заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на обвинения, что в отличие от Ирана, Франции и западных стран, РФ не выразила четкой позиции по вопросу нерушимости государственных границ РА.

В этом ключе он добавил, что для России важна и ценна жизнь каждого ее солдата, и поэтому она заинтересована в том, чтобы мирный процесс не застопорился. "Полагаю, что это одно из свидетельств того, что Россия не отклоняется от своих союзнических обязательств. Но, Россия не может быть популистом в своих заявлениях и действиях. Не может делать неприкрытых заявлений, поскольку глубоко и в практическом плане связана с проблемами региона. Для нас это имеет жизненно важное значение. Здесь должна быть стабильность, без лишней напряженности. И должны быть созданы условия для решения существующих проблем, чтобы была создана база для мира и стабильности", - сказал он.

При этом Копыркин не стал отвечать на вопрос, поможет ли Россия Армении, если вдруг на нее нападут. По его словам, неправильно задавать такой вопрос дипломату, поскольку никаких оснований нет утверждать, что РФ отходит от своих союзнических отношений с Арменией. "Я не могу обсуждать гипотетические события, пусть это делают эксперты", - сказал посол.

Дипломат выразил убеждение, что сегодня в интересах всех заинтересованных игроков предпринимать усилия, чтобы в регионе установился долгожданный мир. По его словам, несмотря на то, что армянская сторона не проявляет интереса к проведению переговоров на российской площадке, Россия всё же продолжает свои усилия для обеспечения мира в регионе, поскольку для нее это очень важно.

Дипломат также признал, что делаются попытки переложить всю ответственность за трагедию в регионе лишь на Россию. "Россия не снимает долю своей ответственности за процессы в регионе, и делает все в рамках своих возможностей для недопущения напряженности", - отметил он, добавив, что при этом Россия имеет право реагировать на несправедливые обвинения.

Посол также посчитал некорректным обвинять во всём только Армению. Копыркни подчеркнул, что российская позиция никогда не формулировалась подобным образом. Однако, продолжил он, когда звучат спорные обвинения и утверждения, критика, Москва имеет права реагировать на официальном уровне.

На уточнение, видит ли он антироссийские настроения в Армении, посол отметил, что этот вопрос - "удар ниже пояса". Он напомнил, что уже более 5 лет находится здесь со своей семьей, и имеет теплые связи со многими людьми. "Естественно, здесь я не вижу антироссийских настроений. И никто не обвинял Армению в генерации антироссийских настроений", - сказал он, добавив, что естественно, есть множество сил, которые пытаются генерировать подобные слухи, создавать почву для различного рода провокаций.