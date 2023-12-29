Пятница, 29 Декабря 2023 13:18

АрмИнфо. Вопрос с анклавами может быть решен в рамках процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом 29 октября журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

По его словам, в Армении имеются территории, о которых заявляет Азербайджан, но и в Азербайджане имеются и территории, о которых говорит Армения. Процесс, по словам министра, можно организовать таким образом, чтобы эти анклавы были заранее озвучены с представлением их правовых основ, поскольку одно дело, когда о них говорят, и совершенно другое - правовой статус этих территорий. Лишь после этого должен последовать процесс, который может быть осуществлен по двум направлениям - либо обмен территориями, либо придание им некоторого статуса. "Все эти вопросы могут быть обсуждены и решены в процессе делимитации и демаркации государственной границы, которые обсуждаются в рамках рабочих групп. Проблема должна получить пакетное решение", - сказал министр.

Отметим, что Азербайджан претендует на 8 сел Армении, считая их анклавными образованиями.

Напомним, что 24 ноября в ходе прямого эфира премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что один из трех принципов мирного договора с Баку - это взаимное признание территориальной целостности друг друга на основании карт СССР. "Когда мы говорим о территории Армении в 29,8 тыс. кв. км., туда не входят эксклавы/анклавы, входившие в состав Советского Азербайджана. В территорию Армении в 29,8 тыс. кв. км. в то же время входит находящийся внутри Азербайджана эксклав Арцвашен. Теперь этот вопрос нужно каким-то образом решать, ведь Арцвашен - это суверенная территория Армении. И, если я даже пожелаю, я не смогу сказать, что нет такого вопроса анклавов, поскольку Арцващен - суверенная территория Армении, и не могу сказать, что не имеем к ней отношения", - указал он.

Премьер продолжил, что когда Армения поднимает вопрос Арцвашена, то, естественно, Азербайджан поднимает вопрос тех территорий, которые принадлежали Советскому Азербайджану, отметил глава кабмина РА. "Следовательно вопросы нужно регулировать в рамках мирного процесса", - сказал премьер.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы. Один из них заключается в том, что Армения подтверждает свой суверенитет над Арцвашеном, а Азербайджан - над теми территориями, которые де-юре существуют в Тавуше. Тогда надо будет подумать над тем, как обеспечить доступ РА к Арцвашену, которая физически находится внутри территории АР. При этом, как отметил Пашинян, есть и сценарий, предполагающий де-юре закрепление де- факто ситуации.

Отметим, что азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис- Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы Аскипара) и Верин Воскепар (Юхары Аскипара), Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен (Кярки). Эти поселения отошли Армении в результате боевых действий в 90-е годы, в период первой карабахской войны. Село Арцвашен, в свою очередь, перешло под контроль Баку.

Многие армянские эксперты неоднократно предупреждали об опасностях обмена анклавами между Арменией и Азербайджаном. Отмечалось, что при передаче анклавов у Еревана возникнут серьезные проблемы с межгосударственными дорогами. В частности, речь идет об одном анклаве в Араратской области (Тигранашен), где проходит межгосударственная трасса М2, связывающая юг и север страны и Армению с Ираном, и двух в Тавушской области. Аналогичная ситуация на северо-востоке, в Тавушской области на очень тяжелом извилистом участке с двумя бывшими анклавами. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен.

Тем временем Арцвашен по своей площади немного уступает суммарной территории трех указанных анклавов, но не занимает никакую стратегическую территорию, наоборот, полностью окружен азербайджанской территорией.